Екатеринбуржцы стали жертвами лже-военкоматов

Сообщения были отправлены от лица Орджоникидзевского района Фото: Алексей ФОКИН

В социальной сети нескольким екатеринбуржцам с Уралмаша пришли пугающие сообщения. В них говорилось, что вечером мужчины должны остаться дома для получения повесток. Сообщения были отправлены от лица Орджоникидзевского района.

- Пришло сыну, просто у нас старые бабушка с дедушкой, очень переживают, так ведь можно людей до инфаркта довести, они не понимают, что это неправда. Такие СМС рассылают по Уралмашу молодым людям, хотелось бы предупредить других. Человек, приславший это СМС сказал, что он так шутит, - рассказала Екатерина порталу Е1.RU.

В октябре в Березовском мошенники пытались обмануть семьи мобилизованных по телефону. Они просили оформить доверенность на доступ к счету, куда будет зачисляться денежное довольствие. Данные мобилизованного при этом были названы с ошибкой. Тогда обман также быстро удалось раскусить. Персональные данные военного не были переданы.