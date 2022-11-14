В Свердловской области похолодает до минус 28 градусов

При этом синоптики сообщают, что в ближайшие дни ожидаются обильные осадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область придет похолодание до минус 28 градусов. Такая погода ожидается в горных районах региона в ночь на 17 ноября. Однако уже через сутки ожидается потепление до минус 13 градусов.

При этом синоптики сообщают, что в ближайшие дни ожидаются обильные осадки.

Во вторник, 15 ноября, в Екатеринбурге утром будет – 11 градусов, днем до – 12 градусов, к ночи в Екатеринбурге похолодает до – 16 градусов. На протяжении суток будет идти снег.

Напомним, в ночь на 14 ноября в регионе выпало до 13 сантиметров снега. Ликвидировать последствия непогоды на дорогах области отправили 277 спецмашин. Контролируют работу по расчистке трасс от снега специалисты управления автодорог.