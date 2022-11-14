Уральские школьники смогут получить дополнительное образование по сертификатам

Проект будет реализован с 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова рассказала о новом постановлении мэра города. В уральской столице появятся сертификаты на дополнительное образование для школьников. Дети могут их потратить на секции, кружки и курсы. Постановление уже подписано Алексеем Орловым.

- Он предполагает закрепление за детьми от 5 до 18 лет индивидуальных гарантий по оплате выбираемых ими услуг в рамках программ, прошедших независимую оценку качества и включенных в реестр сертифицированных образовательных программ, – прокомментировала Кречетова.

Сертификатом можно воспользоваться в государственном, муниципальном и частном учреждении. Его номинал составит 4813 рублей.

Проект будет реализован с 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года. Записаться на программу и заключить договор с выбранным учреждением можно через систему «Новигатор».

Как сообщают в администрации, в кротчайшие сроки организаторы дополнительного образования должны направить свои программы на независимую оценку качества.