Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Арамиле за два миллиарда модернизируют очистные сооружения, средства на их строительство выделят из федерального бюджета. Возведение комплекса реализуется благодаря национальным проектам «Жилье и городская среда» и «Экология».

- Символический камень в основание очистных сооружений заложили региональный министр энергетики и ЖКХ, глава Арамильского ГО и генеральный директор АО «Водоканал Свердловской области», - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Министр заверил, что ныне существующая система канализационных стоков уже не соответствует современным требованиям. За время ее работы поменялся и состав, и количество сточных вод. Проектом предполагается, что в функционировании очистных сооружений будет применяться отечественное оборудование.