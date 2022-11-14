В Нижнем Тагиле мужчина забил до смерти сожительницу из-за ревности

Уголовное дело по статье «Убийство» направлено на рассмотрение в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 62-летний местный житель забил до смерти свою сожительницу из-за ревности. Инцидент произошел в ночь на 20 июля этого года. Тогда между мужчиной и 53-летней женщиной вспыхнул конфликт во время алкогольного застолья.

- Во время ссоры женщина сообщила, что уйдет к другому, при этом она словесно оскорбила своего сожителя. Не стерпев оскорблений, злоумышленник сильно избил пострадавшую кулаками и деревянной палкой, нанеся, в общей сложности, порядка 100 ударов по голове, туловищу, спине и конечностям, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Мужчина полностью признал свою вину, экспертиза показала, что он вменяемый. Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу.

Уголовное дело по статье «Убийство» направлено на рассмотрение в суд.