В Екатеринбурге стартовал молодежный научный форум

В форуме примут участие около 500 человек. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге стартовал научный форум «Ученый говорит» для школьников и студентов. Для его проведения в столице Урала соберутся десятки ученых из разных областей. Среди них экономика, история, социология, IT-сфера, астрономия, химия и физика. Программа состоит из трех направлений: «Эпоха данных», «Атомы науки» и «Индустрия будущего».

Мероприятие пройдет в Уральском педагогическом университете. В нем примут участие около 500 человек.

- Мы с вами понимаем ту миссию, ради которой мы выбираем профессию педагога – это возможность не только самому постоянно учится и узнавать новое и интересоваться жизнью, но и нести этот интерес к тому, чтобы создавать будущее нашему последующему поколению, - отметила Ректор УрГПУ Светлана Минюрова.

Форум будет идти с 14 по 16 ноября. За это время на площадке выступят профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин, директор по продукту Genotek Александр Ракитько, директор по развитию в «Промобот» Олег Кивокурцев и многие другие эксперты со всей страны.