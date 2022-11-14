В Новоуральске 80-летняя пенсионерка лишилась сбережений, поверив мошенникам

Пенсионерка поверила мошенникам и отправилась в отделение банка, там она сняла 178 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске 80-летняя пенсионерка лишилась своих сбережений, поверив телефонным мошенникам. Неизвестные под видом банковских сотрудников позвонили пожилой женщине 11 ноября и рассказали ей, что некий племянник пытается снять все деньги с ее счета.

- Лжесотрудник сообщил, что снять деньги не удалось, но для выявления злоумышленника и декларирования денежных средств необходимо перевести все накопления на другой счет, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Пенсионерка поверила мошенникам и отправилась в отделение банка, там она сняла 178 тысяч и отправила на продиктованный ей счет. Злоумышленник пообещал, что к субботе деньги вернутся к пенсионерке, но деньги обратно не поступили, а оператор более на связь не выходил. В полиции проводят проверку.