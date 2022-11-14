В Екатеринбурге с 7 по 13 ноября выявили 14.1 тысячи случаев заболевания ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ. За минувшую неделю зафиксировано 30.4 тысячи новых случаев заражения, что больше показателей прошлой недели на 27,9%, также это выше среднего многолетнего уровня на 9,7%.

- В структуре заболеваемости 62% составляют дети. Неблагополучные по заболеваемости МО (выше среднеобластного в полтора раза и более): ГО Богданович, ГО Сухой Лог, Асбестовский ГО, ГО ЗАТО Свободный, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге с 7 по 13 ноября выявили 14.1 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 25,3%.

При этом в ведомстве сообщают, что от гриппа привилось 65% населения, по данным на 7 ноября, вакцинацию прошли 1.27 миллиона человек.