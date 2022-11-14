Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 13:34

Студенты Свердловского медколледжа помогают семьям мобилизованных

Супруга военного попросила наколоть дрова ее маме в соседнем регионе
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Волонтеры решают бытовые задачи

Волонтеры решают бытовые задачи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты Свердловского медколледжа помогают семьям мобилизованных, которые оставили заявки на помощь. Волонтеры решают бытовые задачи. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Студенты-медики из Каменска-Уральского выполнили просьбу семьи, глава которой призван в рамках частичной мобилизации. Супруга военного попросила наколоть дрова для ее мамы.

- Когда общались с супругой мобилизованного, она призналась, что переживает за свою маму, которая живет в Челябинской области. Дело в том, что зять каждый год заготавливал ей дрова, а в этом году не успел, - рассказала директор филиала медколледжа Мария Иосава.

Студенты накололи для женщины два кубометра дров. Им помогали учащиеся из Серовского филиала медколледжа.

Ранее правительство Свердловской области приняло решение о выделении семьям мобилизованных единовременной выплаты. Ее размер – 20 тысяч рублей. Министр социальной политики региона Андрей Злоказов рассказал, как получить эту выплату.