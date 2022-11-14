Волонтеры решают бытовые задачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты Свердловского медколледжа помогают семьям мобилизованных, которые оставили заявки на помощь. Волонтеры решают бытовые задачи. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Студенты-медики из Каменска-Уральского выполнили просьбу семьи, глава которой призван в рамках частичной мобилизации. Супруга военного попросила наколоть дрова для ее мамы.

- Когда общались с супругой мобилизованного, она призналась, что переживает за свою маму, которая живет в Челябинской области. Дело в том, что зять каждый год заготавливал ей дрова, а в этом году не успел, - рассказала директор филиала медколледжа Мария Иосава.

Студенты накололи для женщины два кубометра дров. Им помогали учащиеся из Серовского филиала медколледжа.

Ранее правительство Свердловской области приняло решение о выделении семьям мобилизованных единовременной выплаты. Ее размер – 20 тысяч рублей. Министр социальной политики региона Андрей Злоказов рассказал, как получить эту выплату.