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НовостиОбщество14 ноября 2022 13:01

СК возбудил уголовное дело после травмирования рабочего на предприятии в Реже

Инцидент произошел 8 ноября в щебеночном цехе
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Следователи считают, что рабочий во время ремонта оступился и упал с двухметровой высоты

Следователи считают, что рабочий во время ремонта оступился и упал с двухметровой высоты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже специалисты следственного комитета возбудили уголовное дело после того, как 38-летний электрослесарь получил серьезную травму на производстве. Инцидент произошел 8 ноября в щебеночном цехе.

- По данному факту Режевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Следователи считают, что рабочий во время ремонта оступился и упал с двухметровой высоты, пострадавшего увезли в больницу с травмой головы и туловища.

Во время расследования проведен осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники предприятия, истребована и анализируется интересующая следствие производственная документация.