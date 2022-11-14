В Екатеринбурге снова ждут трамвай в Пышму, теперь на сцене театра

Длится спектакль ровно час Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителей Екатеринбурга случилось дежа вю. Еще свежи воспоминания о том, как все ждали, когда же будет запустят движение по трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма. Случилось это 31 августа. По новой линии поехали низкопольные «Львята». И вот, на тебе раз, жители Екатеринбурга вновь вынуждены ждать «Трамвай в Пышму». Только на этот раз речь про спектакль на сцене «Коляда-театра». Он состоится 20 ноября. Пьеса студенческая и экспериментальная.

- Формат спектакля необычен, - рассказывает Николай Коляда, драматург и основатель «Коляда-театра». – Зрители находятся на одной сцене вместе с актерами, а демонстрационный экран на заднем фоне расширяет границы и плавно погружает в природу происходящего. Создается впечатление, что все участники этого процесса едут вместе в одном большом трамвае и наблюдают за происходящим вокруг из-за плеча соседа-пассажира.

Передавать за проезд не придется. Во всяком случае, в анонсе речи о том, что зрители будут вовлечены в сюжет нет. Там и без того действующих лиц достаточно.

- Будет четырнадцать героев, где каждый уникален и непохож друг на друга, что позволило режиссеру определить для них предмет-символ, который несет в себе сжатую, как пружина, информацию характера своего персонажа. Действие от этого становится острее, а комедия приобретает оттенки абсурда, которые изначально заложены драматургом в пьесе. В спектакле много смешного и узнаваемого, ведь каждый найдет здесь себя или своего знакомого. Это спектакль-напоминание о важности человеческой жизни, которая должна быть наполнена любовью, состраданием и мечтой.

Длится спектакль ровно час. Причем остановок, то есть антракта, не будет.