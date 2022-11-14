Авиакомпания отсудила у двух уральцев компенсацию за задержку рейса

Не придя к компромиссу, командир воздушного судна принял решение об отстранении этих пассажиров от полета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Россия» отсудила у двух уральских дебоширов, задержавших рейс на несколько часов, больше 150 тысяч рублей. Инцидент произошел на направлении «Хургада – Екатеринбург» 7 марта этого года. Как оказалось, пассажиры во время посадки были пьяны.

- Они нарушали общественный порядок, нецензурно выражались, провоцировали конфликты, создавая угрозу комфорту других пассажиров и безопасности полетов. Бортпроводники неоднократно делали устные предупреждения. Попытки усмирить пассажиров предпринимал и командир воздушного судна, - сообщили в пресс-службе компании «Россия».

Не придя к компромиссу, командир воздушного судна принял решение об отстранении этих пассажиров от полета. «Россия» напомнила, что за минувший год выиграла уже семь исков на 600 тысяч рублей. В судах ожидают рассмотрения еще 14 исков.