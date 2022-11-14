Глава Талицы рассказал, куда отправили мобилизованных из его округа

Мэр рассказал, что многих призванных отправили в районе города Сватово в ЛНР. Фото: официальная страница Александра Толкачева "Вконтакте"

Глава Талицкого городского округа Александр Толкачев высказался о проведении частичной мобилизации. Во время прямого эфира в социальных сетях мэр рассказал, что многих призванных отправили в районе города Сватово в ЛНР.

- Мы везем уже обратно наших мобилизованных, и это не секрет ни для кого. Мы знаем о наших раненых ребятах, знаем о том, в каких условиях те мобилизованные, которые находятся в учебных частях. Самые страшные – это те, которые на передовой, - сообщил Александр Толкачев.

Напомним, что семьи уральских участников специальной операции на Украине получили больше 250 миллионов рублей. Известно, что всего в Свердловской области было произведено почти 13 тысяч единовременных выплат. Речь идет о пособиях, которые утвердило региональное правительство.

Единовременные денежные выплаты членам семей мобилизованных по данным на 11 ноября составили 257 миллионов 900 тысяч рублей.