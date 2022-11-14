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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 11:57

В поселке Кедровка на остановке умер мужчина

Его личность уже установлена
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Мужчине был 61 год. Фото: читатель «КП»

Мужчине был 61 год. Фото: читатель «КП»

В поселке Кедровка Березовского округа на остановке умер мужчина. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник. В Следственном комитете пояснили, что личность погибшего уже установлена.

- Проверка проводится следственным отделом СКР по городу Березовский. Осматривается место преступления, опрашиваются очевидцы. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых отметил, что по предварительной информации смерть мужчины не носит криминального характера. Ему был 61 год.