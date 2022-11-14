Первые уроки с 15 учащимися 7-го класса гимназии № 13 провел мэр Алексей Орлов. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге к 300-летию города может появиться собственный мерч. Его разработкой занимаются школьники в креативном кластере «Домна». Первые уроки с 15 учащимися 7-го класса гимназии № 13 провел мэр Алексей Орлов.

- Вы познакомитесь с профессией дизайнера одежды, получите не только знания, но и опыт – попробуете сами отпечатать ваш собственный, индивидуальный принт на футболке, - обратился к школьникам глава уральской столицы.

Планируется, что обучение в креативном кластере «Домна» пройдут порядка 540 учащихся из 14 школ города.

Результат своей работы школьники перенесут на футболки с помощью текстильных принтеров. По окончании занятия каждый ученик унесёт с собой футболку с индивидуальным рисунком.