В Нижнем Тагиле задержали 19-летнего парня, укравшего телефон у спящего пассажира электрички

Подозреваемого в краже оперативно задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 19-летний парень 8 ноября украл телефон за шесть тысяч из кармана куртки спящего пассажира электрички. Он пробрался к вешалке с одеждой во время стоянки электропоезда.

- В Линейный отдел МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский обратился пассажир электропоезда сообщением «Нижний Тагил - Екатеринбург», - рассказали в УТ МВД России по УрФО. - Мужчина сообщил транспортным полицейским, что в электропоезде у него похитили сотовый телефон. Полученная информация была передана в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

Подозреваемого задержали. Им оказался житель Свердловской области, который ранее неоднократно был судим. Кроме того, в отношении него ранее судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Телефон он сдал в комиссионный магазин за 3 500 рублей, а деньги потратил.

На молодого человека завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).