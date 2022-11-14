Свердловскую область накроют лютые морозы

Морозы в Екатеринбург придут со дня на день Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе Свердловскую область накроют сильные морозы, в регион придет настоящий зимний холод.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на неделю – ноябрь 2022

Во вторник, 15 ноября, в Екатеринбурге утром будет – 11 градусов, днем до – 12 градусов, к ночи в Екатеринбурге похолодает до – 16 градусов. На протяжении суток будет идти снег.

В среду, 16 ноября, в уральской столице утром и днем будет – 17 градусов, к ночи похолодает до – 20 градусов. В горных районах Свердловской области столбики термометров опустятся до – 28 градусов. Снегопады продолжатся.

В четверг, 17 ноября, утром в Екатеринбурге будет пасмурно, - 20 градусов, днем будет ясно, - 13 градусов, вечером, к ночи - до минус 19 градусов. Ночью начнется небольшой снег.

В пятницу, 18 ноября, в Екатеринбурге немного потеплеет. Утром – 12 градусов, далее на протяжении суток – небольшой снег и – 8.