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НовостиЗвезды14 ноября 2022 10:28

Мансийский рэпер готовит пластинку «Перевал Дятлова»

В новый альбом войдут девять композиций
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Рэпер работает над новым альбомом. Фото: сайт ugra-tv.ru

Рэпер работает над новым альбомом. Фото: сайт ugra-tv.ru

Мансийский рэпер Евгений Анямов сейчас работает над альбомом «Перевал Дятлова», для которого написал несколько треков. Всего в пластинку войдут девять композиций по числу погибших на Северном Урале туристов. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Рэпер рассказал, что на протяжении семи лет начитывал тексты в композициях на русском языке, а потом решил перейти на майский язык. В этом языке меньше слов, поэтому писать тексты на нем сложнее. Для этого выдумывать новые слова.

В альбоме рэпер Евгений Анямов предложит свою версию развития событий с участием туристов в 1959 году на Северном Урале.