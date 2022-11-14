Мансийский рэпер готовит пластинку «Перевал Дятлова»

Рэпер работает над новым альбомом. Фото: сайт ugra-tv.ru

Мансийский рэпер Евгений Анямов сейчас работает над альбомом «Перевал Дятлова», для которого написал несколько треков. Всего в пластинку войдут девять композиций по числу погибших на Северном Урале туристов. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Рэпер рассказал, что на протяжении семи лет начитывал тексты в композициях на русском языке, а потом решил перейти на майский язык. В этом языке меньше слов, поэтому писать тексты на нем сложнее. Для этого выдумывать новые слова.

В альбоме рэпер Евгений Анямов предложит свою версию развития событий с участием туристов в 1959 году на Северном Урале.