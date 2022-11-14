Рисунок 15-летней художницы из Екатеринбурга выставили в Третьяковской галерее

Фото предоставлено пресс-службой МТС

МТС подвела итоги федерального этапа творческого конкурса «Третьяковская галерея-online», проводимого в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Две юные свердловчанки оказались в числе победителей конкурса. Работа одной из них вошла в цифровую ботаническую библиотеку, которая представлена в Третьяковской галерее в Москве.

В рамках конкурса «Третьяковская галерея-online» подростки со всей России постигали искусство ботанической иллюстрации: проходили мастер-классы и знакомились с творчеством выдающихся мастеров. Затем ребятам предлагалось изобразить родную флору и загрузить фото или скан-копию работы на сайт «Поколения М».

На конкурс поступило более тысячи работ со всей страны. Рисунок 13-летней тагильчанки Валерии Яриной стал обладателем приза зрительских симпатий. А акварель 15-летней екатеринбурженки Екатерины Лохановой профессиональное жюри внесло в список победителей. Екатерина изобразила луговые растения Урала, в том числе гибридный клевер – одно из самых распространённых в регионе диких растений, ценный медонос и лакомство для домашних животных. Работы Екатерины и еще шестнадцати молодых художников включили в цифровую ботаническую библиотеку России, которая представлена в главном музее национального искусства страны.

Катя учится в девятом классе екатеринбургского лицея №3, рядом с которым символично проходят улицы Сурикова и Серова. Её главное увлечение – это лепка из глины, которой она с шести лет занимается в изостудии «Хамелеон» детско-юношеского клуба «Орлёнок» Октябрьского района.

«В нашей студии очень хороший педагог Мурзина Нэлли Эдгамовна. Уже дважды она отправляла мои работы на районный конкурс, и сегодня два екатеринбургских троллейбуса ходят по городу с моими рисунками на бортах. Я не ожидала, что педагог отправит мою работу и на всероссийский конкурс, а потому победа в нём стала для меня приятным сюрпризом. Нэлли Эдгамовна готовит меня к поступлению в Архитектурную академию. И я мечтаю туда поступить, чтобы заняться благоустройством города, проектировать набережные и здания», — поделилась своими планами Екатерина.

«Поколение М» – уникальный трамплин для одарённых ребят, живущих в самых разных уголках нашей страны. Юные художники, артисты, танцоры и певцы, дизайнеры одежды и фотографы с помощью современных технологий получают шанс стать учениками признанных мастеров, не выезжая за пределы своего города. Во всей Свердловской области найдётся считанное число художников, хотя бы раз в жизни выставлявшихся в Третьяковской галерее – главном художественном музее страны. И я рад за нашу талантливую землячку Катю Лоханову, в самом начале своей профессиональной карьеры получившую такую возможность. Если Катя не изменит своему призванию и продолжит также увлеченно и старательно заниматься искусством, она без сомнения через два года поступит в Архитектурную академию», — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие.

За время проекта победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.