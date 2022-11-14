В Кольцово у пассажира из Азербайджана изъяли опасный мед

Небезопасный мед пришлось уничтожить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово 11 ноября у пассажира из Азербайджана изъяли 3,4 килограмма опасного меда. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

- При проведении государственного ветеринарного контроля ручной клади и багажа пассажиров, прибывших из Республики Азербайджан, должностным лицом Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками Кольцовской таможни было выявлена одна партия потенциально опасной продукции домашнего приготовления, - рассказали в пресс-службе ведомства.

У мужчины не было на мед ни необходимых разрешающих ввоз продукции документов, ни маркировки, ни заводской упаковки. Сотрудники Россельхознадзора изъяли и уничтожили небезопасный мед, чтобы предупредить распространение инфекционных заболеваний.