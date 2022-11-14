В Свердловской области временно отключат телеканалы и радиостанции

Перебои в вещании будут наблюдаться несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В населенных пунктах Свердловской области с 14 по 18 ноября действуют ограничения на вещание телевизионных каналов и несколько радиостанций. Об этом сообщается на официальном сайте Цифрового эфирного телевидения.

Ограничения коснутся Ивделя, Кировграда, Каменска-Уральского, поселка Самоцвет и села Черемисского.

Специалисты сообщают, что в вещании ТВ-каналов и радиостанций возможны перерывы в трансляции, так как на станциях проводятся профилактические и плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.

Из-за этого будут сбои в работе телеканалов: Первый канал, «Россия 1», НТВ, «5 канал», «Матч ТВ», «Россия 24», «Россия К», ОТР, ТВЦ, «Карусель», ТНТ, СТС, РЕН ТВ, «Спас», «Пятница», «Звезда», ТВ-3, «Мир», «Муз-ТВ», «Домашний».

Также будут наблюдаться перебои в работе радиостанций «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».

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