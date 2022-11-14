На Урале заработала горячая линия для жалоб на такси и каршеринг

Специалисты будут отвечать на звонки по будням с 08:30 до 17:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области заработала горячая линия для жалоб на сервисы такси и каршеринг. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

- Специалисты Управления Роспотребнадзора и консультационного центра для потребителей проконсультируют граждан по вопросам, связанным с оказанием транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, - говорится в сообщении.

Фото: скриншот с сайта Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Горячая линия будет работать до 25 ноября. Специалисты будут отвечать на звонки по будням с 08:30 до 17:00. Номера, по которым свердловчанам следует звонить, зависят от города и района проживания.

Ранее, 28 сентября, в Свердловской области запустили горячую линию по нарушениям при частичной мобилизации. Она заработала по номеру 8 800 101 91 11. Туда могут обратиться жители региона, получившие повестку по ошибке. Также принимаются жалобы на организацию быта тех, кто уже мобилизован.