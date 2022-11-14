В Нижнем Тагиле устраняют последствия снегопада

На улицы Нижнего Тагила вывели уборочную технику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле дорожные рабочие устраняют последствия снегопада, который обрушился на город в ночь на понедельник, 14 ноября. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Ночью на уборку улиц вывели 2 грейдера, 15 комбинированных автомобиля, 7 тракторов, 5 самосвалов и 2 погрузчика. Также в уборке снега в Нижнем Тагиле задействованы более сотни дорожных рабочих, которые убирают пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Уже использовано 60 тонн пескосоляной смеси.

По трамвайным веткам для того, чтобы рельсы не затянуло льдом, ночью курсировали дежурные вагоны.

Сообщить об опасных участках дорог в Нижнем Тагиле можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 112 или 25-78-83.