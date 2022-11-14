Психолог назвала способы борьбы с осенней депрессией

Справиться с осенней хандрой поможет специалист Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

У многих людей с сокращением светового дня возникает как называемая сезонная депрессия, причина которой кроется вовсе не в погодных условиях. Об этом изданию NEWS.ru рассказала психолог Марина Гладышева.

Способы борьбы с осенней депрессией

Для определения точной причины депрессии нужно обратиться к специалисту, потому что каждый такой случай индивидуален. Поэтому каждому человек подойдет свой рецепт – для кого-то это вкусная еда, для кого-то – полноценный сон, для других – новое хобби.

Также важная работа с психологом, который предложит практики и методы устранения причины депрессии. Сейчас таких способов борьбы с осенней хандрой много.