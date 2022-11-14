Эмир Кустурица стал президентом российского кинофестиваля Фото: Елена СТЕПАНОВА

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица из Сербии стал президентом международного кинофестиваля «Дух огня», который каждый год проходит в Ямало-Ненецком автономном округе и является одним из брендов региона. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Двукратный обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу и лучший фильм, режиссер, сценарист, продюсер, музыкант Эмир Кустурица отметил, что его многое связывает с Россией и с кинофестивалем «Дух огня».

- Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей, - рассказал Кустурица.

Напомним, что режиссер снял такие фильмы, как «Время цыган», «Аризонская мечта», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Завет».

XXI Международный кинофестиваль «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года.