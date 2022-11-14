Во время спецоперации погиб 31-летний житель Заречного

Дмитрию Зайнулину был 31 год Фото: группа «ВКонтакте» «Администрация городского округа Заречный»

Во время спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины погиб 31-летний житель Заречного Дмитрий Зайнулин. Об этом сообщили в администрации города.

- Выражаем соболезнования жене Дмитрия Екатерине, всем его родным, близким, друзьям, - написали в группе «ВКонтакте» «Администрация городского округа Заречный». - Светлая память о Дмитрии останется в сердцах всех, кто его знал, уважал, любил.

В декабре у Дмитрия Зайнулина должно было быть день рождения. У него остались жена и шестилетняя дочь.

Прощание с Дмитрием Зайнулиным пройдет 15 ноября в Храме Покрова Божией Матери.