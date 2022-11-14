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НовостиОбщество14 ноября 2022 7:42

На Ямале завершены поиски 17-летнего подростка

Парень найден живым
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Полиция искала парня больше суток

Полиция искала парня больше суток

Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 ноября спасатели и волонтеры Ямала завершили поиски 17-летнего парня, которого несколько дней искали в Тарко-Сале. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

В поисково-спасательном отряде сообщили, что 17-летний Евгений пропал 12 ноября, на связь подросток не выходил, о его местонахождении ничего не было известно.

Сразу после поступления сообщения о пропаже, его поисками занялись сотрудники органов правопорядка и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ямал».

Днем, 13 ноября, поиски были официально прекращены – парень найден живым.