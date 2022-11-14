В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за убийство возлюбленной

Мужчина мог совершить преступление из ревности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить 62-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве 53-летней возлюбленной. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, 2 июля в паре произошел конфликт во время распития алкоголя. Женщина начала угрожать, что уйдет от сожителя к своему бывшему мужу. Она нецензурно выражалась и оскорбляла возлюбленного.

- Вышеуказанные действия были восприняты обвиняемым как унижающие его честь и достоинство, в связи с чем у него из-за личных неприязненных отношений и чувства ревности к сожительнице возник умысел на ее убийство, - говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина нанес женщине 100 ударов. От полученных травм она скончалась на месте. Дело передали в суд. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.