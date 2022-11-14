В Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 277 спецмашин

Свердловчан просят не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область обрушился снегопад. За ночь с 13 на 14 ноября в регионе выпало до 13 сантиметров снега. Ликвидировать последствия непогоды на дорогах области отправили 277 спецмашин. Контролируют работу по расчистке трасс от снега специалисты управления автодорог.

- Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций в реальном времени помогают 50 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами, - рассказали в департаменте информполитики.

Водителей и пешеходов призывают учитывать сложные дорожные условия во время непогоды и соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, свердловчан просят не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега.

Сообщить о неубранных участках дорог жители Свердловской области могут по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: +7(343) 261-79-83 или «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Отметим, ожидается, что снегопад продлится до 15 ноября. Ранее МЧС выпустило штормовое предупреждение.