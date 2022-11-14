Стала известна дата поединка между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко в Екатеринбурге

Фото: Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

В Екатеринбурге, 3 декабря, пройдет самый громкий поединок двух известных российских бойцов. На арене «Уралец» состоится бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко. Спортсмены возглавят шоу лиги смешанных единоборств RCC. По соглашению между бойцами, поединок пройдет в пять раундов.

- История противостояния между Шлеменко и Исмаиловым давняя. В прошлом году стало ясно, что спортсмены должны встретиться в клетке. В декабре 2021 года Магомед бросил вызов Александру и тут же получил согласие от Шторма, - сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Изначально бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко должен был пройти в августе. Однако, спортсмен Магомед Исмаилов должен был перенести операцию на колене. Кроме того, под этот бой RCC запустили реалити-шоу с участием спортсменов со всей России.