Екатеринбург, Верхняя Тура и Верхотурье получат дополнительные деньги на строительство дорог

Екатеринбург получит более 700 млн рублей на строительство дорог в новых районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С опережающим финансированием три свердловских муниципалитета могут начать строить новые объекты социальной инфраструктуры и создавать условия для комфортной жизни уральцев.

Так, Екатеринбург получит более 700 млн рублей на строительство дорог в новых районах для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Эти средства поступили из федерального бюджета по заявке губернатора Евгения Куйвашева на строительство транспортной инфраструктуры по программе стимулирования жилищного строительства «Стимул». В частности, субсидии пойдут на строительство дорог в Академическом на ул. Рябинина и ул. Вавилова, от ул. Академика Парина до ул. Академика Ландау и между кварталами 11 и 12.

Напомним, областной бюджет на 2022 год предусматривает направить на развитие транспортного комплекса 28 538,6 млн рублей.

В Верхнюю Туру поступит более 43 млн рублей дополнительно к уже выделенным 250 миллионам на строительство современного Центра культуры и искусств, в котором будут зрительный зал на 350 мест и все необходимые для творчества помещения. Строители планируют сдать объект в 2023 году.

Всего на развитие культуры и искусства область направит в этом году 4 829,1 млн рублей.

Верхотурье получит дополнительно 27 млн рублей на строительство спортивного ядра стадиона «Олимп», где обустроят футбольное поле, беговые дорожки, трибуны и т. д. Общая стоимость проекта составит 115 млн рублей.

По прогнозам госпрограммы региона по развитию физкультуры и спорта, в 2022 году обеспеченность свердловчан спортивными сооружениями должна составить 57%.