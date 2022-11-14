Прокуратура будет контролировать уборку дорог в городе в течение всего зимнего периода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура объявила предостережение замглавы Екатеринбурга Алексею Бубнову и руководителям районных ДЭУ о недопустимости нарушений при уборке снега. Это сделано с целью активизации работы по очистке дорог.

- В силу того, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения, обеспечение которой является одним из приоритетных направлений деятельности, как местной власти, так и органов надзора, указанному направлению уделяется большое внимание со стороны органов прокуратуры, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку, чтобы оценить качество уборки от снега дорог в Екатеринбурге. Отмечается, что такие проверки будут проводиться в течение всего зимнего периода.

Напомним, на 14 ноября в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. В МЧС рекомендуют ограничить поездки и пребывание на улице.