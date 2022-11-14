Из Екатеринбурга запустят чартерные рейсы в Таиланд

Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur Air Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга на Пхукет запускают чартерные рейсы. Самолеты начнут выполнять маршрут с 1 декабря. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur Air. Тур на Пхукет на 11 ночей с вылетом из Екатеринбурга на двоих обойдется в 194 тысячи рублей. Путевка предполагает размещение в трехзвездочном отеле с завтраками.

Ранее, в июне, туроператор Tez Tour запустил прямые чартерные рейсы из Екатеринбурга в Хургаду. Стоимость тура на неделю на одного человека начиналась от 56,8 тысячи рублей. Полеты планировалось выполнять раз в 10 дней. Пассажиров перевозили на Airbus A330. Время перелета составляет 6 часов 20 минут.