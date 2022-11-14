Флаеры раздают, в том числе, на остановках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге детям и взрослым раздают подозрительные флаеры с приглашениями в частный дом.

- Каждую неделю устраивают что-то. Но что происходит внутри - неизвестно, - рассказала E1.RU екатеринбурженка. - Иногда дают флаеры на вечер песен, иногда - в клуб анонимных алкоголиков. Дети ведутся на это - и не дай бог пойдут туда.

Еще одна местная жительница рассказала, что флаеры дали ее сыну и стоящей рядом женщине на остановке Серова. Раздавала их девушка. При этом она ничего не говорила. На флаере зазывали людей на музыкальный концерт, гостям обещали лимонад и угощение.

О подобной ситуации E1.RU рассказал мужчина. Его сыну выдали приглашение в кино, просмотр которого также должен был пройти в частном доме. На нем также обещали пришедшим бесплатные напитки и закуски. К счастью, ребенок сообщил об этом отцу и мужчина не отпустил его на подозрительную вечеринку.