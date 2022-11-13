В Екатеринбурге поймали уличного грабителя, жертвой которого стала 62-летняя женщина

Злоумышленником оказался ранее судимый житель Екатеринбурга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга за помощью обратилась 62-летния местная жительница. Женщина рассказала, что на улице Восточной некий незнакомец выхватил у нее смартфон и убежал во дворы. Стоил телефон больше 16 тысяч рублей.

- Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый житель Екатеринбурга, - уточняют в УМВД России по Екатеринбургу. - Он дал признательные показания и при опросе пояснил полицейским, что похищенное устройство успел сбыть скупщикам за вознаграждение.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье «грабеж».