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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 17:29

В Екатеринбурге поймали уличного грабителя, жертвой которого стала 62-летняя женщина

Он выхватил у прохожей смартфон и сбежал
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Злоумышленником оказался ранее судимый житель Екатеринбурга

Злоумышленником оказался ранее судимый житель Екатеринбурга

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга за помощью обратилась 62-летния местная жительница. Женщина рассказала, что на улице Восточной некий незнакомец выхватил у нее смартфон и убежал во дворы. Стоил телефон больше 16 тысяч рублей.

- Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый житель Екатеринбурга, - уточняют в УМВД России по Екатеринбургу. - Он дал признательные показания и при опросе пояснил полицейским, что похищенное устройство успел сбыть скупщикам за вознаграждение.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье «грабеж».