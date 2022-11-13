В Нижнем Тагиле пожарные спасли человека из горящего дома

Пламя вспыхнуло в доме на две квартиры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Помощь пожарных понадобилась утром, 13 ноября, в Нижнем Тагиле на улице Волочаевской. Там загорелся двухквартирный жилой дом. Огонь распространился на площадь в десять квадратных метров. - В тушении пожара были задействованы две единицы техники, шесть человек личного состава. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательной маски спасен один человек, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.