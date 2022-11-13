В Нижнем Тагиле школьница пострадала во время туристического похода

Девочка пострадала при спуске на тарзанке. Архивный снимок Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры проверяют, как так получилось, что ученица 18-й гимназии во время похода на гору «Голый Камень» получила травму. По предварительной информации, 14-летняя девочка упала, когда спускалась на тарзанке.

- Прокуратура Нижнего Тагила проводит проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства при организации мероприятий с несовершеннолетними, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - После поступления информации из учреждения здравоохранения прокуратура внесла представление начальнику управления образования администрации Нижнего Тагила об устранении нарушений федерального законодательства.

ЧП случилось еще 7 октября. Сейчас в надзорном ведомстве ждут, когда медики оценят степень тяжести вреда здоровью школьнице. После этого будет направлен иск в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в пользу девочки.