В СИЗО-1 Екатеринбурга с помощью квадрокоптера попытались доставить сотовые телефоны

Сам квадрокоптер и человека, управлявшего им, задержать не удалось. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Над СИЗО-1, что в Екатеринбурге, сотрудниками пенитенциарного учреждения накануне был замечен летательный аппарат - квадрокоптер. Оказалось, что с его помощью кто-то пытался перебросить в следственный изолятор сотовые телефоны.

- 12 ноября в 16.45 в ходе реализации имеющейся оперативной информации сотрудниками отдела режима СИЗО-1 Екатеринбург в воздушном пространстве над территорией учреждения обнаружен квадрокоптер, который осуществил сброс пластиковой бутылки, в которой находились 2 сотовых телефона и USB кабель, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Как отмечают в ГУФСИН, сам квадрокоптер и человека, управлявшего им, задержать не удалось.