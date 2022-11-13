В Екатеринбурге врачи спасли жительницу Ирбита от обьемной опухоли в печени

Пациентка смогла выписаться уже через неделю Фото: предоставлено пресс-службой СОКБ №1

Хирурги из Екатеринбурга рассказала об одной из своих побед. Им удалось избавить 36-летнюю жительницу Ирбита от объемной опухоли в печени. Причем операция была проведена с минимумом разрезов на коже. Сделать им это удалось благодаря новейшему оборудованию — видеолапароскопическому комплексу с 4К-разрешением.

- Теперь большинство пациентов с такими диагнозами мы стараемся оперировать именно малоинвазивным методом, - отмечает врач отделения абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Александр Кобернюк. - В данном случае нам удалось это, несмотря на объёмный размер опухоли — 12 на 11 на 6 сантиметров.

Медики отмечают, что опухоль у женщины нашли случайно, когда ревматолог направил ее на ультразвуковое исследование. Новообразование было доброкачественное, но увеличивалось в размерах.

- Всегда есть риск, что со временем опухоль трансформируется в злокачественную, - объясняет Александр Кобернюк. - Кроме того, даже будучи доброкачественной, она может вызвать серьезные осложнения, сдавливая другие структуры.

Чтобы удалить опухоль, хирургам достаточно было сделать лишь четыре прокола и один небольшой разрез в брюшной полости. Из стационара пациентку выписали уже через неделю.