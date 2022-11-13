В Екатеринбурге при столкновении двух машин пострадал 7-летний мальчик

Авария произошла на улице Технической Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В субботу, 12 ноября, в десятом часу вечера на улице Технической произошло ДТП. Как уточняют в ГИБДД, у дома под номером 19 водитель «ГАЗ 3102», двигавшийся в сторону улицы Бебеля, свернул на улицу Минометчиков на красный сигнал светофора и врезался в Тойоту. Она двигалась по встречной полосе.

- В результате ДТП пострадал пассажир «Тойоты» - мальчик 7 лет, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Он перевозился в детском удерживающем устройстве бустере, был пристегнут ремнем безопасности.

Ребенка доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы. За рулем отечественной машины сидела 21-летняя женщина. Это не первый случай за сутки, когда в ДТП пострадал ребенок в Екатеринбурге. Днем на улице Сулимова машина сбила 13-летнего школьника, перебегавшего дорогу. Его увезли в больницу с переломом ноги.