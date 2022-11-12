На Урале 70-летний дедушка ушел на рыбалку и пропал

Пенсионер ушел рыбачить на озеро Среднее Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловской области 70-летний Александр Нуромский ушел на рыбалку на озеро Среднее. О его местонахождении ничего неизвестно с 21 октября. Об этом сообщает МО МВД «Тавдинский».

В день пропажи пенсионер был одет в куртку цвета хаки, коричневые штаны на лямках, серые ботинки и темно-серую шапку.

Особые приметы:

Рост: 176 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: светлые с проседью

Цвет глаз: карие

Мужчина носит усы.

Поисками пропавшего занимаются МО МВД России «Тавдинский». Все, кто при посещении озера Среднее заметят вещи мужчины или обнаружат его, просьба сообщить по номеру 8 (34360)5-29-61 или 8-900-048-73-10 известную информацию.