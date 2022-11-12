Волонтер из Екатеринбурга спас котенка из вентиляции при помощи аудио с мяуканьем

Котенок нашел лазейку в декоративном коробе и упал в вентиляцию. Фото: паблик «ЗооСпас» во «Вконтакте»

Волонтер из Екатеринбурга Евгений Зенков спас котенка, который провалился в вентиляцию. В этом ему помогла аудиозапись мяуканья. Об этом он рассказал в паблике «ЗооСпас» во «Вконтакте».

- Выяснилось, что угол, в котором проходят канализационные трубы, всегда был закрыт декоративным коробом, поэтому никто и не подозревал, что в стене есть огромная отдушина, ведущая в некий вертикальный канал. Но какую-то лазейку туда отыскал маленький котенок, - написал волонтер.

Хозяева демонтировали короб и нашли ход в стене. Евгений спустил в проход камеру эндоскопа. Когда она дошла до конца канала, котенка там не оказалось. Однако его мяуканье было слышно.

Волонтер вытащил камеру, повернул объектив в бок и снова начал ее опускать. Это позволило увидеть расщелины в боковых стенках канала. Почти сразу же на экране появились рыжие пушистые ушки. Однако дотянуться рукой до котенка не удалось. Малыша было невозможно достать даже с помощью веревочной петли. Тут на помощь Евгению пришла программа в телефоне с голосами котят.

- Включаю «мяу» на максимальную громкость, и мы видим, как котенок на экране насторожился и двинулся в нужную сторону, - рассказал волонтер.

В следующий момент котенка удалось взять рукой и достать из вентиляции.