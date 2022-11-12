В Нижнем Тагиле суд отказался смягчить наказание лидеру банды киллеров из Татарстана

Мужчина продолжит отбывать срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд не стал смягчать наказание жителю Нижнего Тагила, которого СМИ прозвали лидером банды киллеров из Татарстана. Мужчину еще в 2005 году приговорили к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката о замене наказания на более мягкий вид наказания, поскольку осужденный вину в инкриминируемых ему деяниях до настоящего времени не признал, - говорится в сообщении.

При этом психолого-диагностическое обследование показало, что есть вероятность рецидива преступлений. На данный момент тагильчанин пробыл в тюрьме 18,5 лет.

Администрация тюрьмы характеризует осужденного положительно. Однако во время отбывания наказания он два раза привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка.

Мужчину осудили за несколько особо тяжких преступлений. Среди них бандитизм, убийство и покушение на убийство по найму. Он совершил их в Москве, Казани и в других регионах. Так как суд не стал смягчать наказание, мужчина продолжит отбывать срок.