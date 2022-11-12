На территории курорта «Шерегеш» заложили капсулу времени

Присутствующие заложили в бетон памятные монеты, которые символизируют благополучие и безусловную удачу. Фото: «УГМК-Застройщик»

На территории горнолыжного курорта «Шерегеш» заложили капсулу времени с посланием потомкам. На торжественной церемонии присутствовали представители «УГМК-Застройщик», администрации Таштагольского района и Шерегешского городского поселения и губернатор Кузбасса Сергея Цивилева.

- Место расположения капсулы времени будет отмечено памятным знаком с датой начала строительства первого этапа проекта СТК «Шерегеш», - говорится в сообщении девелопера.

Кроме того, присутствующие заложили в бетон памятные монеты, которые символизируют благополучие и безусловную удачу.

Проект комплексного развития территорий СТК «Шерегеш» рассчитан на 20 лет. На сегодня уже выполнен мастер-план развития курорта и определены ключевые объекты строительства. Планируется построить 37 апарт-комплексов на территории 427 гектаров. Объекты будут выполнены в стиле альпийского шале.

Также построят домики в альпийском стиле. Они будут расположены по соседству со всей инфраструктурой и горнолыжными трассами. Помимо этого, воздвигнут термальный комплекс «Баден-Баден Шерегеш».