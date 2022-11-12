Полностью закончить работы планируется осенью 2023 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле со дна Черноисточинского водохранилища подняли 230 тысяч кубометров отложений. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- В связи с наступлением минусовых температур очистка Черноисточинского водохранилища приостановлена и будет продолжена весной будущего года, - говорится в сообщении.

За четыре месяца со дна подняли половину от всего запланированного объема. Полностью закончить работы планируется осенью 2023 года.

В июле на воду спустили специальный земснаряд. Донные отложения собирали в мешки - геотубы. В итоге удалось расчистить 50 гектаров дна водохранилища.

Ранее стало известно, что на расчистку Черноисточинского водохранилища потратят 441 миллион рублей. Всего в рамках проекта нужно расчистить 84,6 гектара.