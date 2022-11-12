На Свердловскую область надвигается резкое похолодание до -25

Самыми холодными будут 16 и 17 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале аномальное потепление в ноябре сменится сильными заморозками. На следующей неделе в Свердловской области ожидается резкое похолодание. До этого первые заморозки были 4 ноября. Шел мокрый снег, наблюдался гололед и налипание снега на провода.

Самыми холодными будут 16 и 17 ноября, температура воздуха опустится до -15…-20. А на севере Урала ожидаются заморозки до -25 градусов.

- Скорое изменение погоды на Урале принесет циклон исландского происхождения, который выйдет на Скандинавию и воскресным днем доберется до Урала, - пояснила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Перед похолоданием ожидаются умеренные и обильные осадки. 13 ноября выпадет мокрый снег. Возможны ледяные накаты на дорогах, вероятны непродолжительные метели. Уже ночью 14 ноября из-за арктического циклона начнутся первые заморозки, похолодает до -11.

В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили уральцев о появлении гололедицы на дорогах.

Синоптики обещали похолодание еще 10 ноября. Однако теплая похода сохранилась до 12 числа.