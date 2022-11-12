В Нижнем Тагиле обвиняемый пытался пронести в СИЗО сим-карты в конфетах

Мужчина умудрился спрятать в конфетах три сим-карты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В СИЗО №3 в Нижнем Тагиле пытались передать сим-карты в шоколадных конфетах. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

Запрещенные предметы нашли утром 11 ноября при личном досмотре мужчины. Он прибыл из ИВС в Новоуральске. Обвиняемый умудрился спрятать в конфетах три сим-карты. Он проходит по делу по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).

Ранее, в сентябре, в исправительную колонию строгого режима № 10 в Екатеринбурге пытались пронести девять телефонов и три сим-карты. Посылку нашли во внутренней запретной зоне.

А до этого в исправительную колонию № 2 осужденным пытались передать посылку с запрещенными предметами. Арестантам хотели перебросить шесть мобильных телефонов, а также 31 сим-карту и зарядные устройства с наушниками.