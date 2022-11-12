ФК «Урал» обыграл «Факел» в домашнем матче

Голы забили полузащитник Андрей Егорычев и защитник Эмерсон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» обыграл воронежский «Факел» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:0.

Голы забили полузащитник Андрей Егорычев и защитник Эмерсон. Таким образом «Урал» набрал три очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Футбольный клуб «Факел» находится на 13-м месте. Теперь «Уралу» предстоит провести два матча в Кубке страны: против ЦСКА и «Торпедо».

Ранее стало известно, что ФК «Урал» устроил розыгрыш видеопоздравления от футболиста команды. Его должны были разыграть на матче «Урал» - «Факел» 12 ноября.