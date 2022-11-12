Спасатели предупредили свердловчан о сильном снеге и гололеде

Также в МЧС сообщили о налипании снега на проводах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 13 ноября ожидаются сильный снег, гололед и налипание снега на проводах. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

До этого сильный гололед на дорогах и налипание мокрого снега на проводах наблюдалось 4 ноября. Также шел мокрый снег.

Главный синоптик Уралгидрометцентра заявляла, что в середине ноября в Свердловскую область придет резкое похолодание. Плюсовые температуры продержатся до 14 ноября. Затем столбик термометра в Екатеринбурге и регионе опустится до -17 градусов.

А перед похолоданием ожидаются умеренные и обильные осадки. Они выпадут в период с 12 по 14 ноября.