Глава СК заинтересовался уральской деревней, где дети на пути в школу вынуждены перебегать трассу

Бастрыкин поручил доложить о ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией из деревни Первунова, которые вынуждены перебегать федеральную трассу, чтобы попасть в школу. Об этом сообщает на сайте ведомства.

- Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ситуации, - говорится в сообщении.

Ранее, информацию об отсутствии дорожной инфраструктуры начала проверять прокуратура Свердловской области. Сотрудники дадут оценку действиям должностных лиц управления образования администрации Талицкого городского округа. Также будет проверено, как организован подвоз детей к школам.

Ранее, в 2019 году, под хэштегом #ДойтиДоШколы россияне публиковали в социальных сетях фотографии маршрутов, которыми их дети вынуждены ходить каждый день – плохо освещенных, тихих уголков, где могут водиться подозрительные личности. Екатеринбург тоже присоединился к акции. Редакция «КП-Екатеринбург» собрала те участки, о которых нам рассказали наши читатели на данный момент.